Northwestern University
Northwestern University Salaires

Le salaire de Northwestern University va de $32,401 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $502,500 pour un Médecin dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Northwestern University. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $80K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
Median $62K
Ingénieur Mécanique
Median $40K

Service Client
Median $33.3K
Ingénieur Matériaux
Median $45K
Chef de Projet
Median $80K
Ingénieur Biomédical
$58.1K
Analyste Business
$101K
Développement Commercial
$83.7K
Opérations Service Client
$32.4K
Analyste de Données
$74.4K
Technologue de l'Information (TI)
$85.6K
Médecin
$503K
Chef de Produit
$89.6K
Chercheur UX
$140K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Northwestern University est Médecin at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $502,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Northwestern University est de $80,000.

Autres ressources