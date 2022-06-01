Répertoire d'entreprises
Nortal Salaires

Le salaire de Nortal va de $38,904 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $121,605 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nortal. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $78K
Scientifique des Données
$77.3K
Ressources Humaines
$122K

Chef de Projet
$41.3K
Recruteur
$38.9K
Architecte Solutions
$81.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Nortal adalah Ressources Humaines at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $121,605. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nortal adalah $77,644.

