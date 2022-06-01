Nortal Salaires

Le salaire de Nortal va de $38,904 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $121,605 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nortal . Dernière mise à jour : 9/9/2025