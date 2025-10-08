Répertoire d'entreprises
Noon
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur Logiciel Backend

  • United Arab Emirates

Noon Ingénieur Logiciel Backend Salaires à United Arab Emirates

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Backend in United Arab Emirates chez Noon totalise AED 276K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Noon. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Package Médian
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total par an
AED 276K
Niveau
SDE 2
Salaire de base
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Prime
AED 0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Noon?

AED 588K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Noon in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 408,034. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Noon pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in United Arab Emirates est de AED 300,073.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Noon

Entreprises similaires

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources