Nirvana Insurance Salaires

Le salaire de Nirvana Insurance va de $90,450 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $238,375 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nirvana Insurance. Dernière mise à jour : 11/24/2025

Ingénieur Logiciel
Median $238K
Recruteur
$181K
Ventes
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Nirvana Insurance est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $238,375. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nirvana Insurance est de $181,300.

