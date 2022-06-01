Nintex Salaires

Le salaire de Nintex va de $52,380 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel in Malaysia dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nintex . Dernière mise à jour : 11/24/2025