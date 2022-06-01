Répertoire d'entreprises
Nintex
Nintex Salaires

Le salaire de Nintex va de $52,380 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel in Malaysia dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nintex. Dernière mise à jour : 11/24/2025

Service Client
$117K
Analyste de Données
$54K
Technologue de l'Information (TI)
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
$199K
Chef de Produit
$177K
Ingénieur Logiciel
$86.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$52.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Nintex est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $199,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nintex est de $86,255.

Autres ressources

