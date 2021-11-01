Ninja Van Salaires

Le salaire de Ninja Van va de $25,831 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $145,972 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ninja Van . Dernière mise à jour : 11/24/2025