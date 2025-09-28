Répertoire d'entreprises
Nineleaps
Nineleaps Analyste de Données Salaires

Le package de rémunération médian Analyste de Données in India chez Nineleaps totalise ₹892K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nineleaps. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Package Médian
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹892K
Niveau
-
Salaire de base
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Nineleaps?

₹13.95M

Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Nineleaps in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,554,706. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nineleaps pour le poste Analyste de Données in India est de ₹892,236.

