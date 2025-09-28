Répertoire d'entreprises
NimbleRx
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

NimbleRx Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United States chez NimbleRx totalise $130K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NimbleRx. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Package Médian
company icon
NimbleRx
Software Engineer
New York, NY
Total par an
$130K
Niveau
-
Salaire de base
$100K
Stock (/yr)
$30K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez NimbleRx?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Ingénieur Logiciel bij NimbleRx in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $215,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NimbleRx voor de Ingénieur Logiciel functie in United States is $122,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour NimbleRx

Entreprises similaires

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • Databricks
  • PayPal
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources