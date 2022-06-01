Répertoire d'entreprises
NielsenIQ
NielsenIQ Salaires

Le salaire de NielsenIQ va de $15,060 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $393,838 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NielsenIQ. Dernière mise à jour : 11/24/2025

Ingénieur Logiciel
Median $15.1K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $132K
Chef de Produit
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Architecte Solutions
Median $24.3K
Développement Commercial
$95.8K
Service Client
$24.4K
Succès Client
$72.8K
Analyste de Données
$21.8K
Manager Science des Données
$154K
Technologue de l'Information (TI)
$101K
Consultant en Management
$97.5K
Marketing
$75.3K
Designer Produit
$147K
Chef de Programme
$56.6K
Chef de Projet
$101K
Ventes
$394K
Analyste Cybersécurité
$52K
Manager Ingénierie Logiciel
$152K
Chef de Programme Technique
$56.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NielsenIQ est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $393,838. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NielsenIQ est de $95,787.

