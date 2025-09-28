La rémunération Chef de Produit in United States chez Nielsen va de $173K par year pour Senior Product Manager à $189K par year pour Director. Le package de rémunération médian in United States year totalise $174K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nielsen. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
