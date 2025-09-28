La rémunération Scientifique des Données in United States chez Nielsen va de $111K par year pour Data Scientist à $122K par year pour Senior Data Scientist. Le package de rémunération médian in United States year totalise $115K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nielsen. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
