La rémunération Chef de Produit in Israel chez NICE totalise ₪119K par year pour Product Manager. Le package de rémunération médian in Israel year totalise ₪112K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NICE. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
