nference
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

nference Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in India chez nference totalise ₹4.06M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de nference. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Package Médian
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹4.06M
Niveau
Senior
Salaire de base
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez nference?

₹13.95M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Contribuer

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Scientifique des Données en nference in India tiene una compensación total anual de ₹5,427,304. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en nference para el puesto de Scientifique des Données in India es ₹4,064,259.

