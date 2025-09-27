Répertoire d'entreprises
nference
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Directeur de Cabinet

  • Tous les salaires Directeur de Cabinet

nference Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in India chez nference va de ₹4.47M à ₹6.12M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de nference. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹4.84M - ₹5.74M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹4.47M₹4.84M₹5.74M₹6.12M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Directeur de Cabinet soumissions chez nference pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

₹13.95M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez nference?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Directeur de Cabinet offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

nference in IndiaDirecteur de Cabinet最高薪酬方案，年度總薪酬為₹6,116,583。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
nferenceDirecteur de Cabinet職位 in India年度總薪酬中位數為₹4,467,765。

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour nference

Entreprises similaires

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources