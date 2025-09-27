Répertoire d'entreprises
Nexus Dx
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Nexus Dx Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Georgia chez Nexus Dx va de GEL 98.6K à GEL 143K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nexus Dx. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

GEL 112K - GEL 130K
Georgia
Fourchette courante
Fourchette possible
GEL 98.6KGEL 112KGEL 130KGEL 143K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez Nexus Dx pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

GEL 438K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Nexus Dx?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Nexus Dx in Georgia sits at a yearly total compensation of GEL 143,145. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nexus Dx for the Ingénieur Logiciel role in Georgia is GEL 98,638.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Nexus Dx

Entreprises similaires

  • Google
  • Pinterest
  • Stripe
  • Databricks
  • Spotify
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources