La rémunération totale moyenne Opérations Marketing in United Arab Emirates chez Nexturn va de AED 81.6K à AED 111K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nexturn. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

AED 87.4K - AED 106K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 81.6KAED 87.4KAED 106KAED 111K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Opérations Marketing soumissions chez Nexturn pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

AED 588K

Quels sont les niveaux de carrière chez Nexturn?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Opérations Marketing at Nexturn in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 111,366. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nexturn for the Opérations Marketing role in United Arab Emirates is AED 81,604.

