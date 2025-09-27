Répertoire d'entreprises
Nextuple
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Programme Technique

  • Tous les salaires Chef de Programme Technique

Nextuple Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in India chez Nextuple va de ₹4.1M à ₹5.98M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nextuple. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹4.71M - ₹5.37M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹4.1M₹4.71M₹5.37M₹5.98M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Programme Technique soumissions chez Nextuple pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

₹13.95M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Nextuple?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Programme Technique offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Nextuple in IndiaのChef de Programme Techniqueで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹5,977,505です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
NextupleのChef de Programme Technique職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹4,103,203です。

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Nextuple

Entreprises similaires

  • Coinbase
  • Lyft
  • Intuit
  • Uber
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources