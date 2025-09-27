Répertoire d'entreprises
NextRoll
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

NextRoll Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez NextRoll va de $155K par year pour EIC2 à $190K par year pour EIC3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $180K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NextRoll. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EIC1
Junior Software Engineer(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez NextRoll?

FAQ

Autres ressources