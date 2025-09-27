NextRoll Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez NextRoll va de $155K par year pour EIC2 à $190K par year pour EIC3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $180K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NextRoll. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime EIC1 Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) $ -- $ -- $ -- $ -- EIC2 Software Engineer $155K $155K $0 $0 EIC3 Senior Software Engineer $190K $185K $4.3K $0 EIC4 Staff Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 3 Plus de niveaux

