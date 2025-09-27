La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez NextRoll va de $155K par year pour EIC2 à $190K par year pour EIC3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $180K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NextRoll. Dernière mise à jour : 9/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***