NextRoll
NextRoll Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez NextRoll va de $148K à $207K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NextRoll. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

$160K - $186K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$148K$160K$186K$207K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Scientifique des Données soumissions chez NextRoll pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

$160K

Quels sont les niveaux de carrière chez NextRoll?

La compensación total anual mediana reportada en NextRoll para el puesto de Scientifique des Données in United States es $147,900.

Autres ressources