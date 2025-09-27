Répertoire d'entreprises
Nexton
Nexton Rédacteur Publicitaire Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Publicitaire in Argentina chez Nexton va de ARS 15.77M à ARS 21.97M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nexton. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

ARS 16.9M - ARS 19.9M
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
ARS 15.77MARS 16.9MARS 19.9MARS 21.97M
Fourchette courante
Fourchette possible

ARS 192.55M

Quels sont les niveaux de carrière chez Nexton?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rédacteur Publicitaire chez Nexton in Argentina s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 21,965,588. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nexton pour le poste Rédacteur Publicitaire in Argentina est de ARS 15,770,166.

