Nexton Consulting
Nexton Consulting Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in France chez Nexton Consulting va de €33.2K à €47.4K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nexton Consulting. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

€38.1K - €44.6K
France
Fourchette courante
Fourchette possible
€33.2K€38.1K€44.6K€47.4K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Designer Produit soumissions chez Nexton Consulting pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

Quels sont les niveaux de carrière chez Nexton Consulting?

Autres ressources