Répertoire d'entreprises
Next Insurance
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Next Insurance Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in United States chez Next Insurance totalise $200K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Next Insurance. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Package Médian
company icon
Next Insurance
Data Scientist
Palo Alto, CA
Total par an
$200K
Niveau
IC3
Salaire de base
$200K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Next Insurance?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Next Insurance, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Scientifique des Données på Next Insurance in United States ligger på en årlig total ersättning på $258,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Next Insurance för Scientifique des Données rollen in United States är $200,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Next Insurance

Entreprises similaires

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources