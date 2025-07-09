Répertoire d'entreprises
Newgen Software
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Newgen Software Salaires

Le salaire de Newgen Software va de $8,425 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $30,571 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Newgen Software. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $12.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Business
$16K
Scientifique des Données
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer Produit
$8.4K
Chef de Produit
$30.6K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Newgen Software is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $30,571. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newgen Software is $13,824.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Newgen Software

Entreprises similaires

  • LinkedIn
  • Uber
  • Stripe
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources