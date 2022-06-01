Répertoire d'entreprises
Newfold Digital
Newfold Digital Salaires

Le salaire de Newfold Digital va de $19,127 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $171,353 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Newfold Digital. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $19.1K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Manager Ingénierie Logiciel
Median $50.8K
Analyste de Données
$83.3K

Technologue de l'Information (TI)
$109K
Chef de Produit
$55.9K
Chef de Projet
$53.8K
Ventes
$63.7K
Analyste Cybersécurité
$132K
Architecte Solutions
$171K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Newfold Digital est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $171,353. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Newfold Digital est de $63,700.

