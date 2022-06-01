Newfold Digital Salaires

Le salaire de Newfold Digital va de $19,127 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $171,353 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Newfold Digital . Dernière mise à jour : 9/16/2025