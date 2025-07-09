Répertoire d'entreprises
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Salaires

Le salaire de New Jersey Institute of Technology va de $31,044 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $135,320 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de New Jersey Institute of Technology. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $83.2K
Assistant Administratif
$31K
Analyste de Données
$42.4K

Chef de Programme
$135K
FAQ

The highest paying role reported at New Jersey Institute of Technology is Chef de Programme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at New Jersey Institute of Technology is $62,816.

Autres ressources