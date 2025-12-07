Nepal Telecom Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Nepal chez Nepal Telecom va de NPR 1.28M à NPR 1.75M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nepal Telecom. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne $9.9K - $11.7K Nepal Fourchette courante Fourchette possible $9.1K $9.9K $11.7K $12.4K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez Nepal Telecom pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Nepal Telecom ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.