Neogrid Salaires

Le salaire de Neogrid va de $10,643 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $44,980 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Neogrid . Dernière mise à jour : 9/15/2025