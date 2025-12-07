Répertoire d'entreprises
Neo4j
Neo4j Recruteur Salaires

La rémunération totale moyenne Recruteur in Sweden chez Neo4j va de SEK 626K à SEK 888K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Neo4j. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$74.6K - $88.4K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Neo4j?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Neo4j in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 888,081. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Neo4j pour le poste Recruteur in Sweden est de SEK 625,518.

Autres ressources

