Neighborly Salaires

Le salaire de Neighborly va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $301,500 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Neighborly . Dernière mise à jour : 11/27/2025