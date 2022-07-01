Nearpod Salaires

Le salaire de Nearpod va de $83,300 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $163,710 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nearpod . Dernière mise à jour : 9/9/2025