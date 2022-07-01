Répertoire d'entreprises
Nearpod
Nearpod Salaires

Le salaire de Nearpod va de $83,300 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $163,710 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nearpod. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Service Client
$83.3K
Scientifique des Données
$131K
Ingénieur Logiciel
$164K

FAQ

Nearpod最高薪職位是Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level，年度總薪酬為$163,710。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Nearpod年度總薪酬中位數為$130,650。

