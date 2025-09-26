Répertoire d'entreprises
NDA
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste de Données

  • Tous les salaires Analyste de Données

NDA Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Kazakhstan chez NDA va de KZT 7.24M à KZT 9.88M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NDA. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

KZT 7.75M - KZT 9.37M
Kazakhstan
Fourchette courante
Fourchette possible
KZT 7.24MKZT 7.75MKZT 9.37MKZT 9.88M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Analyste de Données soumissions chez NDA pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

KZT 83.69M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez NDA?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez NDA in Kazakhstan s'élève à une rémunération totale annuelle de KZT 9,882,494. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NDA pour le poste Analyste de Données in Kazakhstan est de KZT 7,241,483.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour NDA

Entreprises similaires

  • SoFi
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources