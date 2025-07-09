NDA Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de NDA va de $11,637 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $125,372 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NDA. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Analyste Business
$56K
Analyste de Données
$16.4K
Ressources Humaines
$20.5K

Technologue de l'Information (TI)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Designer Produit
$11.6K
Chef de Produit
$54.8K
Chef de Projet
$50.3K
Ventes
$17.8K
Ingénieur Logiciel
$22.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Manager Ingénierie Logiciel
$125K
Architecte Solutions
$89.6K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NDA est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $125,372. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NDA est de $36,300.

