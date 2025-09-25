La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez NCR va de $93.4K par year pour Grade 9 à $169K par year pour Grade 13. Le package de rémunération médian in United States year totalise $100K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NCR. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***