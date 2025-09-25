La rémunération Designer Produit in United States chez NCR va de $93.5K par year pour Grade 9 à $140K par year pour Grade 11. Le package de rémunération médian in United States year totalise $133K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NCR. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
