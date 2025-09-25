Répertoire d'entreprises
NCR
NCR Designer Produit Salaires

La rémunération Designer Produit in United States chez NCR va de $93.5K par year pour Grade 9 à $140K par year pour Grade 11. Le package de rémunération médian in United States year totalise $133K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de NCR. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez NCR?

Titres inclus

Designer UX

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez NCR in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $185,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NCR pour le poste Designer Produit in United States est de $100,000.

Autres ressources