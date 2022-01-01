NCR Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de NCR va de $15,650 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) in India dans le bas de la fourchette à $284,220 pour un Consultant en Management in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NCR. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Grade 9 $93.7K
Grade 10 $121K
Grade 11 $126K
Grade 12 $150K
Grade 13 $169K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Designer Produit
Grade 9 $93.5K
Grade 10 $115K
Grade 11 $140K

Designer UX

Chef de Projet
Median $113K

Scientifique des Données
Median $115K
Comptable
$128K
Analyste Business
$74.6K
Service Client
$24.1K
Analyste de Données
$75.2K
Analyste Financier
$91.5K
Ingénieur Matériel
$67.6K
Information Technologist (IT)
$15.6K
Consultant en Management
$284K
Marketing
$59.7K
Ingénieur Mécanique
$49.2K
Manager Design Produit
$119K
Chef de Produit
$16.8K
Ventes
$59.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$71K
Architecte Solutions
$96.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NCR est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $284,220. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NCR est de $93,676.

