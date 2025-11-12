Répertoire d'entreprises
National University of Singapore
National University of Singapore Chercheur Scientifique Salaires

Le package de rémunération médian Chercheur Scientifique in Singapore chez National University of Singapore totalise SGD 96.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de National University of Singapore. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Package Médian
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Total par an
SGD 96.1K
Niveau
L5
Salaire de base
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Prime
SGD 0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur Scientifique chez National University of Singapore in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 128,249. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez National University of Singapore pour le poste Chercheur Scientifique in Singapore est de SGD 96,073.

