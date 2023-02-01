Répertoire d'entreprises
Multiverse
Multiverse Salaires

Le salaire de Multiverse va de $70,569 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $296,082 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Multiverse. Dernière mise à jour : 10/22/2025

Ingénieur Logiciel
Median $115K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Designer Produit
Median $78.6K
Analyste Business
$202K

Scientifique des Données
$70.6K
Ressources Humaines
$131K
Marketing
$76.6K
Chef de Produit
Median $87.4K
Recruteur
$163K
Ventes
$296K
Manager Ingénierie Logiciel
$153K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Multiverse est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $296,082. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Multiverse est de $123,016.

