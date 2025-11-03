La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Mphasis va de ₹394K par year pour L1 à ₹2.11M par year pour L5. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.46M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mphasis. Dernière mise à jour : 11/3/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
