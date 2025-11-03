Répertoire d'entreprises
Mphasis
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Mphasis Scientifique des Données Salaires

La rémunération Scientifique des Données in Taiwan chez Mphasis totalise NT$397K par year pour L5. Le package de rémunération médian in Taiwan year totalise NT$406K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mphasis. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Mphasis?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Mphasis in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$935,975. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mphasis pour le poste Scientifique des Données in Taiwan est de NT$935,975.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Mphasis

Entreprises similaires

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources