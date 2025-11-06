La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area chez Mozilla va de CA$152K par year pour P2 à CA$316K par year pour P5. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$169K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mozilla. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
