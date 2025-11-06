La rémunération Ingénieur Logiciel in Germany chez Mozilla va de €120K par year pour P3 à €134K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Germany year totalise €128K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mozilla. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***