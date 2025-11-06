La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Mozilla va de CA$157K par year pour P2 à CA$304K par year pour P5. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$179K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mozilla. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
