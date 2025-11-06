La rémunération Scientifique des Données in New York City Area chez Mozilla totalise $300K par year pour P5. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $300K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mozilla. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***