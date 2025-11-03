Répertoire d'entreprises
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in India chez Moveinsync Technology Solutions totalise ₹1.54M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Moveinsync Technology Solutions. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Package Médian
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹1.54M
Niveau
SDE 1
Salaire de base
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹220K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Moveinsync Technology Solutions?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Moveinsync Technology Solutions in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,448,298. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Moveinsync Technology Solutions pour le poste Ingénieur Logiciel in India est de ₹1,429,116.

