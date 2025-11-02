La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Motorola va de $102K par year pour L7 à $145K par year pour L9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $115K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Motorola. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
