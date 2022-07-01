Répertoire d'entreprises
Motivity Labs
Motivity Labs Salaires

Le salaire de Motivity Labs va de $15,698 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $146,328 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Motivity Labs. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Analyste de Données
$15.7K
Ingénieur Logiciel
$146K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Motivity Labs est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $146,328. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Motivity Labs est de $81,013.

Autres ressources

