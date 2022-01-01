Morgan Stanley Salaires

Répertoire d'entreprises
Morgan Stanley
Le salaire de Morgan Stanley va de $21,750 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $399,990 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Morgan Stanley. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Ingénieur Logiciel
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Banquier d'Investissement
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analyste Business
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Scientifique des Données
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Chercheur Quantitatif

Analyste Financier
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Chef de Produit
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manager Ingénierie Logiciel
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Chef de Projet
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Opérations Business
Median $66.8K
Chef de Programme Technique
Median $191K
Comptable
Median $115K

Technical Accountant

Ventes
Median $150K
Architecte Solutions
Median $265K

Data Architect

Ressources Humaines
Median $160K
Juridique
Median $187K
Capital-Risqueur
Median $120K

Associé

Analyste

Marketing
Median $120K
Assistant Administratif
$99.5K
Manager Opérations Business
$296K
Développement Commercial
$92.5K
Service Client
$50.1K
Succès Client
$49.2K
Analyste de Données
$58.6K
Ingénieur Matériel
$400K
Consultant en Management
Median $60K
Opérations Marketing
$63.5K
Manager Design Produit
$129K
Chef de Programme
$196K
Recruteur
$161K
Affaires Réglementaires
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Chercheur UX
$99.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Morgan Stanley est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $399,990. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Morgan Stanley est de $128,175.

