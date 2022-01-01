Morgan Stanley Salaires

Le salaire de Morgan Stanley va de $21,750 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $399,990 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Morgan Stanley . Dernière mise à jour : 10/17/2025