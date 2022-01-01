Répertoire d'entreprises
Morgan Stanley
    • À propos

    Morgan Stanley is an American multinational investment bank and financial services company headquartered at 1585 Broadway in the Morgan Stanley Building, Midtown Manhattan, New York City.

    morganstanley.com
    Site web
    1935
    Année de création
    88,940
    Nombre d'employés
    $10B+
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Autres ressources