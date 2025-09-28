Répertoire d'entreprises
Monster XP
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Monster XP Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in India chez Monster XP va de ₹1.82M à ₹2.48M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Monster XP. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.94M - ₹2.35M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.82M₹1.94M₹2.35M₹2.48M
Fourchette courante
Fourchette possible

₹13.95M

Quels sont les niveaux de carrière chez Monster XP?

