La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Bangladesh chez Monstarlab va de BDT 2.39M à BDT 3.33M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Monstarlab. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Fourchette courante
Fourchette possible
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Monstarlab in Bangladesh s'élève à une rémunération totale annuelle de BDT 3,330,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Monstarlab pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Bangladesh est de BDT 2,391,373.

